Incredibile Lollobrigida Fdi | Gli under 40 non dovrebbero vaccinarsi

(Di domenica 18 luglio 2021) “Sì, mi sono vaccinato, con Johnson, dopo avere preso il Covid. Ma non consiglierei a nessuno sotto i 40 anni di farlo, perché la letalità è inesistente”. In un’intervista a Repubblica Francesco, capogruppo di Fdi alla Camera si lascia andare a dichiarazioni quanto meno discutibili, rafforzando la linea del partito della Meloni sui vaccini, che è quella di strizzare l’occhio al popolo no-vax. Parole che stridono con gli appelli unanimi che vengono dal mondo scientifico: contro la variante Delta occorre accelerare le vaccinazioni, soprattutto ai più giovani. Cosa non si fa per un pugno di voti in più. Il giornalista Concetto Vecchio però lo incalza: Meno ...