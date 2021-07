Incidenti stradali: due giovani morti su statale 106 jonica (Di domenica 18 luglio 2021) Due giovani, uno di 22 anni e una ragazza di 16, anni sono morti la notte scorsa in un incidente stradale in contrada "Oliveto Longo" di Corigliano Rossano. Le vittime viaggiavano lungo la statale 106 ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 luglio 2021) Due, uno di 22 anni e una ragazza di 16, anni sonola notte scorsa in un incidente stradale in contrada "Oliveto Longo" di Corigliano Rossano. Le vittime viaggiavano lungo la106 ...

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti stradali Incidenti stradali: due giovani morti su statale 106 jonica Due giovani, uno di 22 anni e una ragazza di 16, anni sono morti la notte scorsa in un incidente stradale in contrada "Oliveto Longo" di Corigliano Rossano. Le vittime viaggiavano lungo la statale 106 ...

Incidenti stradali: tamponamento a catena su A/20, feriti lievi MESSINA, 18 LUG Un tamponamento a catena fra quattro auto è avvenuto stamattina sull'autostrada A/20 tra lo svincolo di Messina centro e Boccetta in direzione Palermo. Sono rimasti feriti lievemente i ...

