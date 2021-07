F1, GP Gran Bretagna 2021. Hamilton: “Verstappen? Non credo di dovermi scusare” (Di domenica 18 luglio 2021) Lewis Hamilton, vincitore del Gran Premio di Gran Bretagna 2021, ha commentato la collisione con il pilota della Red Bull Max Verstappen nel primo giro della corsa. In una delle curve del primo giro si è verificato un contatto tra le monoposto, con la vettura di Verstappen è volata fuori pista andando a sbattere contro la recinzione: dopodiché l’olandese andato in ospedale per un esame. “Non credo di dovermi scusare di nulla, questa è una gara. Ho sentito che Max era in ospedale e questo mi preoccupa decisamente. Nessuno ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Lewis, vincitore delPremio di, ha commentato la collisione con il pilota della Red Bull Maxnel primo giro della corsa. In una delle curve del primo giro si è verificato un contatto tra le monoposto, con la vettura diè volata fuori pista andando a sbattere contro la recinzione: dopodiché l’olandese andato in ospedale per un esame. “Nondidi nulla, questa è una gara. Ho sentito che Max era in ospedale e questo mi preoccupa decisamente. Nessuno ...

Advertising

borghi_claudio : 6) DIRE CHE SE CI SONO PIU' VACCINATI IL VIRUS CIRCOLA DI MENO E' UNA SCIOCCHEZZA Il massimo dei contagi in Europa… - borghi_claudio : Alla fine in Gran Bretagna hanno deciso: anche nel paese dove ti vaccinano appena respiri i minorenni verranno lasc… - TgLa7 : #Covid, Gran Bretagna: positivo al Covid19 il ministro Salute Sajid Javid. E' vaccinato, ha sintomi lievi - ImpieriFilippo : RT @SkySportF1: ?? LEWIS HAMILTON VINCE A SILVERSTONE! ? Beffato Leclerc a due giri dalla fine I RISULTATI ? - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @PaoloBorg: Johnson toglie obbligo mascherina in luoghi chiusi ma Scozia e Galles non lo seguono La Gran Bretagna già non esiste più #Sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna F1 - Ferrari, Sainz: 'Difficile passare Ricciardo' Sesta posizione per Carlos Sainz nel Gran Premio di Gran Bretagna. Dopo una buona doppia partenza, il pilota spagnolo della Ferrari non è riuscito a sfruttare la competitività della sua SF21, rimanendo alle spalle della McLaren di Ricciardo per tutta ...

Mondiale F1, classifica Piloti: Hamilton recupera su Verstappen, è a - 8 Con la vittoria nel GP di Gran Bretagna , ma soprattuto grazie a un Hamilton spettacolare, gasatissimo dalla gara di casa, la classifica piloti del Mondiale di Formula 1 2021 inizia a scuotersi. Regge ancora Verstappen al ...

Gran Bretagna, restrizioni Covid addio. Ma Boris Johnson ci ricasca IL GIORNO Verstappen come sta? In ospedale per una Tac alla testa, impatto a forza di 51G Brutto incidente per Max Verstappen, che durante il primo giro del Gran Premio di Silverstone è entrato in collisione con la Mercedes di Lewis Hamilton, ...

GP Gran Bretagna, incidente Hamilton-Verstappen: di chi è la colpa? La responsabilità è di Hamilton Colpa di Verstappen Difficile da giudicare un episodio così Max è stato troppo aggressivo ed Hamilton non ha potuto far altro che stringere Non è giusto che Hammer abbi ...

Sesta posizione per Carlos Sainz nelPremio di. Dopo una buona doppia partenza, il pilota spagnolo della Ferrari non è riuscito a sfruttare la competitività della sua SF21, rimanendo alle spalle della McLaren di Ricciardo per tutta ...Con la vittoria nel GP di, ma soprattuto grazie a un Hamilton spettacolare, gasatissimo dalla gara di casa, la classifica piloti del Mondiale di Formula 1 2021 inizia a scuotersi. Regge ancora Verstappen al ...Brutto incidente per Max Verstappen, che durante il primo giro del Gran Premio di Silverstone è entrato in collisione con la Mercedes di Lewis Hamilton, ...La responsabilità è di Hamilton Colpa di Verstappen Difficile da giudicare un episodio così Max è stato troppo aggressivo ed Hamilton non ha potuto far altro che stringere Non è giusto che Hammer abbi ...