Covid, Salvini: 'Il Green pass? Una cazzata pazzesca che porta un casino totale' (Di domenica 18 luglio 2021) Il Green pass è 'una cazzata pazzesca' che porta solo un 'casino totale'. E' quanto afferma il leader della Lega, Matteo Salvini , sottolineando che 'l'85% di coloro che sono sopra i 60 è ormai ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 luglio 2021) Ilè 'una' chesolo un ''. E' quanto afferma il leader della Lega, Matteo, sottolineando che 'l'85% di coloro che sono sopra i 60 è ormai ...

Advertising

mante : Oggi Salvini dice “non sono un medico e non obbligo gli italiani a vaccinarsi”. Immagino quindi che non fosse un me… - CarloVerdelli : Cari Meloni (opposizione) e Salvini (governo), non è difficile: il Covid si prende per contagio, chi è vaccinato no… - fattoquotidiano : INSEGUENDO IL COVID La proroga è ormai sicura - La “Delta” adesso fa paura e a Palazzo Chigi temono i focolai da fe… - FraLauricella : @gloquenzi Non c'è nessun equilibrismo: ci sono giornalisti che hanno fatto finta di non vedere le posizioni negazi… - Alien1it : RT @janavel7: Chiedo agli elettori di destra: ma come fate a fidarvi di uno come Salvini che nasconde le scelte personali più importanti, c… -