Covid, Lollobrigida (Fdi): “Sono vaccinato, non posso essere no vax” (Di domenica 18 luglio 2021) “Sono un vaccinato, non posso essere un no vax…”. Lo dice il presidente dei deputati Fdi Francesco Lollobrigida, in un video postato sul suo profilo Facebook, nel quale sottolinea l’esigenza che i cittadini si informino sulla base dei dati scientifici e non sull’onda del “bombardamento mediatico”. Il capogruppo, che ricorda anche di aver avuto il Covid, risponde così alle polemiche sollevate da una sua intervista odierna a ‘La Repubblica’, in cui alla domanda se si era vaccinato ha risposto: “Sì, con Johnson, dopo avere preso il Covid. Non consiglierei a ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 luglio 2021) “un, nonun no vax…”. Lo dice il presidente dei deputati Fdi Francesco, in un video postato sul suo profilo Facebook, nel quale sottolinea l’esigenza che i cittadini si informino sulla base dei dati scientifici e non sull’onda del “bombardamento mediatico”. Il capogruppo, che ricorda anche di aver avuto il, risponde così alle polemiche sollevate da una sua intervista odierna a ‘La Repubblica’, in cui alla domanda se si eraha risposto: “Sì, con Johnson, dopo avere preso il. Non consiglierei a ...

fattoquotidiano : Vaccino Covid, FdI e quell’occhiolino ai no vax. Lollobrigida: “Sotto i 40 anni? Non consiglierei a nessuno di farl… - Open_gol : I consigli sui vaccini del capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia - CCKKI : RT @baffi_francesco: I 'virologi' fascisti, quelli che se ne intendono... 'Vaccino Covid, FdI e quell’occhiolino ai no vax. Lollobrigida:… - infoitsalute : Covid: Lollobrigida, 'niente vaccino sotto i 40 anni' - pierluigi : RT @betman: 'Non consiglierei a nessuno sotto i 40 anni di farlo (il vaccino), perché la letalità (da covid) è inesistente'. Così Lollobrig… -