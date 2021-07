Thorsby: "Non ritengo chiuso il mio percorso alla Sampdoria, qui sto bene" (Di sabato 17 luglio 2021) Il centrocampista della Sampdoria, Morten Thorsby, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Secolo XIX: "Napoli? Qui sto bene, non ritengo chiuso il mio percorso alla Sampdoria, dove voglio continuare a crescere. Sono stati i due anni più belli della mia carriera". Il norvegese spegne così le voci su un suo possibile trasferimento al Napoli. Leggi su spazionapoli (Di sabato 17 luglio 2021) Il centrocampista della, Morten, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Secolo XIX: "Napoli? Qui sto, nonil mio, dove voglio continuare a crescere. Sono stati i due anni più belli della mia carriera". Il norvegese spegne così le voci su un suo possibile trasferimento al Napoli.

