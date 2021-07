Strette di mano nello spazio (Di sabato 17 luglio 2021) Oggi ci sembra normale che, nello spazio, vi siano equipaggi composti da Russi ed Americani. Ma nel 1975 il primo incontro spaziale fra equipaggi di nazioni rivali fu un vero evento che avrebbe cambiato la storia dell'astronautica, per sempre. Leggi su aliveuniverse.today (Di sabato 17 luglio 2021) Oggi ci sembra normale che,, vi siano equipaggi composti da Russi ed Americani. Ma nel 1975 il primo incontro spaziale fra equipaggi di nazioni rivali fu un vero evento che avrebbe cambiato la storia dell'astronautica, per sempre.

Advertising

repubblica : Dall'uomo incinto alle strette di mano multietniche: le nuove emoticon inclusive - branda_dede : @Galadri80846740 @repubblica Mi chiedo anche quale fosse la domanda per richiedere tutte le diverse combinazioni di… - Sunny77 : @fffitalia Chi sceglie 'apocalisse' non può essere preso sul serio.?? Continuate a non reagire alla mia domanda: qua… - sallydibben : RT @repubblica: Dall'uomo incinto alle strette di mano multietniche: le nuove emoticon inclusive - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Dall'uomo incinto alle strette di mano multietniche: le nuove emoticon inclusive -