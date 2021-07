Salernitana, i trustee invitano gli acquirenti: “Inviateci le vostre offerte” (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – I trustee del ‘Trust Salernitana 2021’ Melior Trust S.r.l.eWidar Trust S.r.l. rendono noto di “aver avviato la procedura di acquisizione delle offerte di acquisto della totalita? del capitale sociale della ‘U. S. Salernitana 1919 S.r.l.’ con sede in Salerno, Via Salvator Allende snc, codice fiscale 04954470656, ammessa al campionato di calcio 2021/2022 della serie A”. Nella nota diffusa sul sito societario, si legge: “La vendita verra? effettuata in forma privata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova la societa? e come essa e? in proprieta? del ‘Trust ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Idel ‘Trust2021’ Melior Trust S.r.l.eWidar Trust S.r.l. rendono noto di “aver avviato la procedura di acquisizione delledi acquisto della totalita? del capitale sociale della ‘U. S.1919 S.r.l.’ con sede in Salerno, Via Salvator Allende snc, codice fiscale 04954470656, ammessa al campionato di calcio 2021/2022 della serie A”. Nella nota diffusa sul sito societario, si legge: “La vendita verra? effettuata in forma privata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova la societa? e come essa e? in proprieta? del ‘Trust ...

anteprima24 : ** #Salernitana, i trustee invitano gli acquirenti: 'Inviateci le vostre offerte' ** - robertopontillo : Al via la procedura di acquisizione delle offerte per la vendita della U.S. Salernitana 1919… - ottopagine : Salernitana, i trustee avviano le procedure per la vendita del club #Salerno - granatissimi : Salernitana, i trustee avviano le procedure per la vendita del club - Ferdinandogagl3 : 'I Trustee del “Trust Salernitana 2021” rendono noto di aver avviato la procedura di acquisizione delle offerte di… -