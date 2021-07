Pd, Letta: “Elezioni suppletive alla Camera? Da oggi inizio la lunga corsa per conquistare il collegio di Siena e Arezzo” (Di sabato 17 luglio 2021) “oggi per me comincia un’avventura abbastanza particolare. oggi comincio la lunga corsa per cercare di riconquistare il collegio di Siena e Arezzo per le Elezioni suppletive che ci saranno contemporaneamente alle amministrative”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, durante il suo intervento al secondo Congresso nazionale di +Europa sulle Elezioni suppletive. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) “per me comincia un’avventura abbastanza particolare.comincio laper cercare di riildiper leche ci saranno contemporaneamente alle amministrative”. Così il segretario del Pd, Enrico, durante il suo intervento al secondo Congresso nazionale di +Europa sulle. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

