Nausea e mal di testa da giorni. Davide, vaccinato un mese fa, muore nel sonno, a 18 anni (Di sabato 17 luglio 2021) Morto un ragazzo di appena 18 anni poco dopo essere stato dimesso dall’ospedale. Il giovane accusava forti dolori alla testa. Durante la pandemia siamo stati abituati a vedere ospedali invasi da pazienti Covid. Al punto che altre malattie sono state messe in secondo piano. Molti esami diagnostici sono stati posticipati con conseguenze nocive per L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 17 luglio 2021) Morto un ragazzo di appena 18poco dopo essere stato dimesso dall’ospedale. Il giovane accusava forti dolori alla. Durante la pandemia siamo stati abituati a vedere ospedali invasi da pazienti Covid. Al punto che altre malattie sono state messe in secondo piano. Molti esami diagnostici sono stati posticipati con conseguenze nocive per L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Spinning2020 : @con_la_J @reportrai3 smesso poco fa... ho la nausea da mal di mare!???? - Pimpabg : @tessarin68 Io per ora sta arrivando il classico male al braccio più che sopportabile, sento solo un senso di nause… - magicaGrmente22 : 'Nei primi 2-3 giorni, infatti il Covid-19 è in fase di incubazione: la persona non presenta ancora sintomi.Nei 4-7… - sAEONIUM : C'è qualcosa di peggio della nausea dovuta dal mal di testa? - amoodysun : oltre ai dolori lancinanti del ciclo ho mal di testa e pure la nausea Madonna aiutatemi -