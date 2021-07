Monza | scoperti sei profughi minorenni nascosti in un camion partito dalla Romania

Advertising

Giorno_Monza : Ci sono 5mila insegnanti scoperti Vaccinazioni libere dal 17 al 21 -

Ultime Notizie dalla rete : Monza scoperti

Corriere della Sera

... sono stati soccorsi dal 118 dopo aver viaggiato nascosti nel rimorchio di un tir dalla Romania a Desio (). I ragazzini, due sedicenni, tre diciassettenni e un 24 enne, sono statidall'...In provincia die Brianza, le autorità hanno recuperato sei profughi minorenni provenienti dall'Afghanistan nascosti all'interno di un camion. Argomenti trattatisei profughi minorenni nascosti in un camion partito dalla Romania, il ritrovamento dei sei profughi minorenni provenienti dall'Afghanistansei profughi minorenni ...In provincia di Monza e Brianza, le autorità hanno recuperato sei profughi minorenni provenienti dall’Afghanistan nascosti all’interno di un camion.A Monza e Le Mans ci si aspetta qualcosa in più ... trionfi del 2018 fino ai numerosi impegni di quest'anno. Andiamo a scoprire in questo video le differenze regolamentari tra le Le Mans Hypercar ...