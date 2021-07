LIVE Tour de France 2021, cronometro di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 2021 13.18 Immagini dalla partenza. "El Tractor" @Tim Declercq has started, the ITT is underway. "El Tractor" Tim Declercq s'est élancé, le contre-la-montre est lancé !#TDF2021 pic.twitter.com/LWrGSv4MVy — Tour de France (@LeTour) July 17, 2021 13.15 Il primo italiano a partire sarà Daniel Oss (Bora-hansgrohe) alle 13.39. 13.12 Parte Chris Froome. 13.10 Partito Mark Cavendish, che ha praticamente già ufficializzato la Maglia ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.18 Immagini dalla partenza. "El Tractor" @Tim Declercq has started, the ITT is underway. "El Tractor" Tim Declercq s'est élancé, le contre-la-montre est lancé !#TDFpic.twitter.com/LWrGSv4MVy —de(@Le) July 17,13.15 Il primo italiano a partire sarà Daniel Oss (Bora-hansgrohe) alle 13.39. 13.12 Parte Chris Froome. 13.10 Partito Mark Cavendish, che ha praticamente già ufficializzato la Maglia ...

SanremoAncheNoi : RT @RezoOfficial: ?? DATA RIMANDATA PER MALTEMPO ?? @memorabiliafestival #rezophonic #live #tour #tour2021 #memorabiliafestival #recanati… - TJ_Kiwi : RT @RezoOfficial: ?? DATA RIMANDATA PER MALTEMPO ?? @memorabiliafestival #rezophonic #live #tour #tour2021 #memorabiliafestival #recanati… - RezoOfficial : ?? DATA RIMANDATA PER MALTEMPO ?? @memorabiliafestival #rezophonic #live #tour #tour2021 #memorabiliafestival… - pieceofyou25 : RT @raindrpshw: ruin live è arte, shawn ti conviene cantarla anche nel prossimo tour - blab_live : #Ciclismo, #TourdeFrance #TDF2021: analisi, favoriti e #pronostici della tappa 20 con Claudio #Chiappucci! Cronomet… -