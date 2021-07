Lecce, pensionato ucciso mentre prelevava al bancomat (Di sabato 17 luglio 2021) Lecce, 17 lug – ucciso mentre prelevava al bancomat: è successo a un pensionato 69enne in provincia di Lecce. La vittima è Giovanni Caramuscio, ex direttore di banca. L’omicidio è avvenuto ieri sera a Lequile, in provincia di Lecce davanti alla filiale del Banco di Napoli, sulla strada verso San Pietro in Lama. pensionato 69enne ucciso mentre prelevava al bancomat in provincia di Lecce Impegnato a prelevare denaro dal bancomat, il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 17 luglio 2021), 17 lug –al: è successo a un69enne in provincia di. La vittima è Giovanni Caramuscio, ex direttore di banca. L’omicidio è avvenuto ieri sera a Lequile, in provincia didavanti alla filiale del Banco di Napoli, sulla strada verso San Pietro in Lama.69ennealin provincia diImpegnato a prelevare denaro dal, il ...

Advertising

Lequile (Lecce), 69enne aggredito e ucciso mentre preleva dal bancomat 17 Luglio 2021 Ucciso mentre prelevava al bancomat. La vittima è Giovanni Caramuscio, 69enne pensionato, ex ...

Lequile (Lecce), 69enne aggredito e ucciso mentre preleva dal bancomat 17 Luglio 2021 Ucciso mentre prelevava al bancomat. La vittima è Giovanni Caramuscio, 69enne pensionato, ex ...

Lecce, pensionato ucciso dopo aver prelevato dal bancomat: colpi di pistola davanti alla... Secolo d'Italia Due uomini sono stati accompagnati al comando provinciale dei carabinieri di Lecce Caramuscio, un direttore di banca in pensione, è stato aggredito da due persone mentre stava per utilizzare la tessera bancomat. La moglie, che lo stava aspettando, avrebbe assistito all’aggressione.

Ex direttore di banca ucciso mentre prelevava dal bancomat, fermato un sospettato Stava prelevando denaro dal bancomat quando è stato avvicinato da due sconosciuti che hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco. Un uomo è stato condotto in caserma a Lecce, sospettato di essere uno ...

