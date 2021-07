Le convivenze difficili (Di domenica 18 luglio 2021) Come finirà tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte – ammesso e non concesso che sia davvero ricominciata – lo vedremo presto. Quello che colpisce sin d’ora, e che obiettivamente non lascia molto spazio per l’ottimismo, è la tempistica: la rapidità con cui si è passati dallo scambio di contumelie tra quello senza “visione politica” e quello che voleva fare il “padre padrone” all’annuncio dell’accordo. E soprattutto dall’annuncio dell’accordo, con apposita discesa del comico nella capitale, alla smentita della discesa e dell’incontro, che a un certo punto non sembrava essere più nemmeno in programma. Finché giovedì la scena non è cambiata di nuovo: Grillo ha portato Conte al ristorante, però ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 18 luglio 2021) Come finirà tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte – ammesso e non concesso che sia davvero ricominciata – lo vedremo presto. Quello che colpisce sin d’ora, e che obiettivamente non lascia molto spazio per l’ottimismo, è la tempistica: la rapidità con cui si è passati dallo scambio di contumelie tra quello senza “visione politica” e quello che voleva fare il “padre padrone” all’annuncio dell’accordo. E soprattutto dall’annuncio dell’accordo, con apposita discesa del comico nella capitale, alla smentita della discesa e dell’incontro, che a un certo punto non sembrava essere più nemmeno in programma. Finché giovedì la scena non è cambiata di nuovo: Grillo ha portato Conte al ristorante, però ...

