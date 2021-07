Lazio, 10-0 in amichevole ad Auronzo di Cadore: doppiette per Caicedo e Luis Alberto (Di sabato 17 luglio 2021) La Lazio ha vinto 10 a 0 contro la Top 11 Radio Club 103 la sua prima amichevole stagionale ad Auronzo di Cadore. Mai in discussione, come ampiamente da pronostico, il risultato del test odierno. A sbloccare la gara il nuovo arrivato, Felipe Anderson, che ha segnato su rigore il gol del vantaggio dei capitolini. Dopo il 28enne ex West Ham a segno Raul Moro, Leiva, Muriqi, Lazzari, Vavro, Caicedo (doppietta) e Luis Alberto (doppietta). Buon primo test per gli uomini di Maurizio Sarri. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 luglio 2021) Laha vinto 10 a 0 contro la Top 11 Radio Club 103 la sua primastagionale addi. Mai in discussione, come ampiamente da pronostico, il risultato del test odierno. A sbloccare la gara il nuovo arrivato, Felipe Anderson, che ha segnato su rigore il gol del vantaggio dei capitolini. Dopo il 28enne ex West Ham a segno Raul Moro, Leiva, Muriqi, Lazzari, Vavro,(doppietta) e(doppietta). Buon primo test per gli uomini di Maurizio Sarri. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

SkySport : Lazio-Top 11 Radio Club 10-0, primo gol per Felipe Anderson. Doppietta Luis Alberto #SkySport #Lazio… - Lazio_Arabia : RT @OfficialSSLazio: ?? La prima amichevole termina in goleada: doppiette per @FelipaoCaicedo e @10_luisalberto #LazioTRC #Auronzo2021 #CMo… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Sarri bene all'esordio, 10-0 nella prima amichevole - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Sarri bene all'esordio, 10-0 nella prima amichevole - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Sarri bene all'esordio, 10-0 nella prima amichevole -