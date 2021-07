Izzo: «Voglio ripagare la fiducia di Juric e riscattarmi» (Di sabato 17 luglio 2021) Armando Izzo ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Torino in Val Gardena: le parole del difensore granata Armando Izzo ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Torino in Val Gardena. Le sue parole GASPERINI E Juric – «Juric e Gasperini sono due grandi allenatori, sono molto simili, lavorano nello stesso modo. Puntano molto sull’intensità, puntano molto su questo». OBIETTIVI – «Da quando sono in serie A ho sempre giocato con la difesa a tre, conoscono bene il mister Juric e so cosa vuole, spero di ripagare la sua fiducia. Lo scorso avevo iniziato il ritiro ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021) Armandoha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Torino in Val Gardena: le parole del difensore granata Armandoha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Torino in Val Gardena. Le sue parole GASPERINI E– «e Gasperini sono due grandi allenatori, sono molto simili, lavorano nello stesso modo. Puntano molto sull’intensità, puntano molto su questo». OBIETTIVI – «Da quando sono in serie A ho sempre giocato con la difesa a tre, conoscono bene il mistere so cosa vuole, spero dila sua. Lo scorso avevo iniziato il ritiro ...

Advertising

glooit : Calcio: Torino;Izzo 'voglio riscattarmi per tornare Azzurro' leggi su Gloo - Alf_Izzo : RT @matteorenzi: Mia mamma oggi è stata ASSOLTA dall'accusa di Bancarotta a Cuneo. Perché? Il fatto NON sussiste. La verità arriva, prima o… - izzo_kunibio : RT @faberskj: @emaparr Una notte a Cuba tornavo a casa a piedi; erano le 4 di mattina. Mi si avvicina uno in bicitaxy (una specie di risciò… -