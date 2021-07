Il cordoglio del Teatro Massimo per la morte del regista Graham Vick: 'Con lui alcuni dei progetti più belli' (Di sabato 17 luglio 2021) Dal Rigoletto del 2001 fino al Parsifal del 2020, Graham Vick ha lasciato il segno al Teatro Massimo con spettacoli forti, significativi, innovativi, che sempre hanno toccato il pubblico, scatenando ... Leggi su palermotoday (Di sabato 17 luglio 2021) Dal Rigoletto del 2001 fino al Parsifal del 2020,ha lasciato il segno alcon spettacoli forti, significativi, innovativi, che sempre hanno toccato il pubblico, scatenando ...

