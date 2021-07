Google posticipa l’obbligo per i pagamenti in-app | Punto Informatico

Advertising

puntotweet : Google posticipa l’obbligo per i pagamenti in-app -

Ultime Notizie dalla rete : Google posticipa

Punto Informatico

Play Billing obbligatorio dal 1 aprile 2022 A fine settembre 2020,aveva chiarito quali app devono utilizzare il sistema di pagamento Play Billing . Oltre che per i contenuti in - app ...... migliorare e attivare i loro dati in un futuro post - cookies, il tutto dando la massima priorità alla privacy del consumatore e alla conformitàche, ritarda, offre una possibilità ...Il primo pieghevole Google Pixel Fold impiegherà vetro ultra sottile fornito da Samsung: è previsto in arrivo entro la fine del 2021 ...Halle Bailey Sirenetta: la nuova protagonista Disney ha festeggiato la fine delle riprese con un lungo messaggio di ringraziamento sui social ...