Gemma Galgani rivela di pensare molto ad un ex cavaliere di Uomini e Donne | ecco di chi si tratta

(Di sabato 17 luglio 2021) In queste ore,è stata raggiunta dai microfoni diMagazine ed ha svelato di avere dei grandi ripensamenti verso un exdel talk show. La donna ha ripercorso un po’ tutte le tappe del suo percorso in studio e non ha potuto fare a meno di mostrare un po’ L'articolo proviene da KontroKultura.

, ritorno di fiamma con Marco Firpo?/ "A Uomini e Donne..." Luigi Mastroianni, il nuovo amore dopo Uomini e Donne Luigi Mastroianni è stato uno dei tronisti più amati della storia di ..., da undici anni dama del trono over di ' Uomini e donne ', si gode le sue vacanze e, complici le atmosfere estive, ripensa a un ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi, Marco ...Gemma Galgani dama del trono over di Uomini e Donne, in un intervista rilasciata al Magazine ufficiale del programma televisivo di Canale 5, ammette di pensare ancora ad un ex cavaliere che giunse in ...Gemma Galgani pensa spesso a Marco Firpo. A chi pensa Gemma Galgani prima di addormentarsi? La frecciatina a Tina Cipollari. Nel corso dell'intervista, Gemma Galgani ha anche lanciato una frecciatina ...