Covid, Zaia: “Indice Rt va eliminato” (Di sabato 17 luglio 2021) “Lo sostengo da mesi. Ne ho parlato due volte con il professor Brusaferro. Si cambino i parametri e lo si faccia in fretta”. Lo afferma Luca Zaia, presidente del Veneto in un’intervista al quotidiano ‘Il Corriere della Sera’ in merito al cambiamento dei parametri per le zone colorate. e d’ora in avanti si terrà conto dei ricoverati. “Se scattano i provvedimenti basati sui vecchi parametri qui si blocca tutto un’altra volta. Non possiamo correre un rischio del genere. La velocità è determinante – continua Zaia – Perché ci sono i vaccini e i numeri mi dicono che in ospedale ormai finiscono pochissime persone. In Veneto in questo momento abbiamo ricoverato ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 luglio 2021) “Lo sostengo da mesi. Ne ho parlato due volte con il professor Brusaferro. Si cambino i parametri e lo si faccia in fretta”. Lo afferma Luca, presidente del Veneto in un’intervista al quotidiano ‘Il Corriere della Sera’ in merito al cambiamento dei parametri per le zone colorate. e d’ora in avanti si terrà conto dei ricoverati. “Se scattano i provvedimenti basati sui vecchi parametri qui si blocca tutto un’altra volta. Non possiamo correre un rischio del genere. La velocità è determinante – continua– Perché ci sono i vaccini e i numeri mi dicono che in ospedale ormai finiscono pochissime persone. In Veneto in questo momento abbiamo ricoverato ...

