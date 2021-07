Covid | Psg; ex Inter Hakimi positivo

(Di sabato 17 luglio 2021) L'ex, ora del, Achrafè risultatoal- 19 e messo in isolamento. Acquistato per circa 60 milioni di euro dall'all'inizio della scorsa settimana, il difensore ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Psg

L'ex Inter, ora del, Achraf Hakimi è risultato positivo al- 19 e messo in isolamento. Acquistato per circa 60 milioni di euro dall'Inter all'inizio della scorsa settimana, il difensore ha giocato i suoi primi ......nel migliore dei modi la nuova avventura di Achraf Hakimi al. L'esterno ex Inter infatti è stato costretto a fermarsi a pochi giorni dalla ripresa degli allenamenti, poiché positivo al- ...(ANSA) - ROMA, 17 LUG - L'ex Inter, ora del Psg, Achraf Hakimi è risultato positivo al Covid-19 e messo in isolamento. Acquistato per circa 60 milioni di euro dall'Inter all'inizio della scorsa settim ...Doccia fredda per il Psg che ha pagato 60 milioni (più bonus) Hakimi all'Inter ma, appena giunto nella capitale francese, è risultato positivo al Covid-19. Quindi ...