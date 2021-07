Covid: Fvg,tra vaccinati 0,1% positivi e 0 terapie intensive (Di sabato 17 luglio 2021) "I nuovi positivi dopo il ciclo vaccinale concluso da 14 giorni sono lo 0,1 per cento: di questa quota solo una percentuale minimale (35 persone in Fvg, 7,8%) è stato ricoverato e nessun caso ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 luglio 2021) "I nuovidopo il ciclo vaccinale concluso da 14 giorni sono lo 0,1 per cento: di questa quota solo una percentuale minimale (35 persone in Fvg, 7,8%) è stato ricoverato e nessun caso ha ...

Advertising

VolodiVino : RT @messveneto: Covid, in Fvg 30 nuovi contagi: nessun ricovero in Terapia intensiva - Emergenza24 : RT @messveneto: Covid, in Fvg 30 nuovi contagi: nessun ricovero in Terapia intensiva - tiberiobagnarol : RT @messveneto: Covid, in Fvg 30 nuovi contagi: nessun ricovero in Terapia intensiva - messveneto : Covid, in Fvg 30 nuovi contagi: nessun ricovero in Terapia intensiva - IlFriuli : Nuovi casi Covid in Fvg, solo lo 0,1% tra i vaccinati. @Riccardi_FVG : 'Di questi, solo lo 0,01% è stato ricoverato… -