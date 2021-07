Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser versione zii | il primo incontro con Luna Marì

(Di sabato 17 luglio 2021) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser zii felici. Dopo aver festeggiato il compleanno dello sportivo, la coppia si è messa in macchina direzione Veneto per andare a conoscere la nuova arrivata di casa Rodriguez: Luna Marì, seconda figlia di Belén Rodriguez, la prima con il compagno Antonino Spinalbese.

