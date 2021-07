Bonucci e Chiellini ironizzano sugli inglesi | ' Noi continuiamo a mangiare pastasciutta | e voi?'

(Di sabato 17 luglio 2021) Le Notti Magiche degli Azzurri ci sono rimaste negli occhi e nella mente e vincere in casa dell'Inghilterra ha fatto esplodere di gioia tutti gli italiani. La vittoria a Euro 2020 dell'Italia non ...

La vittoria a Euro 2020 dell'Italia non smette di esaltare i protagonisti e l'ultima conferma arriva da Leonardoe Giorgio, che si trovano insieme in vacanza in Sardegna. "Noi ...Leonardoe Giorgioinsieme davanti a un piatto di pastasciutta. Sarebbe un'innocua foto estiva se non fossero appena finiti gli europei di calcio. E l'Italia non avesse vinto la finale ...Scatto al mare con un piatto di spaghetti, richiamo all'ormai celebre frase sfottò pronunciata dopo la vittoria contro l'Inghilterra nella finale di ...L'Occhio: quotidiano online | ultime notizie, news, su politica, cronaca, economia, spettacoli, musica, cultura, scienza, tecnologia ...