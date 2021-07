(Di sabato 17 luglio 2021) E’ morto a Londra, grande regista d’opera che ha lavorato per i maggiori teatri del mondo. Avrebbe compiuto 68 anni il prossimo 30 dicembre e da qualche tempo aveva problemi di salute tanto che aveva dovuto rinunciare a portare avanti la regia del Ballo in maschera che aprirà il Festival Verdi di Parma che gli sarà dedicato. A dare la notizia è il Teatro Regio della città emiliana a cui il decesso è stato comunicato dalle persone a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

loret183 : RT @matavitatau: Di nuovo addio, e grazie... - leonora1 : RT @RaiCultura: Addio a Graham Vick: il regista teatrale inglese ci ha lasciati all'età di 67 anni. #RaiCultura - matavitatau : Di nuovo addio, e grazie... - fabiocappellik : RT @RaiCultura: Addio a Graham Vick: il regista teatrale inglese ci ha lasciati all'età di 67 anni. #RaiCultura - CossuttaEnrico : Apprendo adesso e con grande dolore, pubblico. Ciao Graham, grazie di tutto. -

