14 look che vedono protagonisti felpe, leggings e sneakers (Di sabato 17 luglio 2021) Nuoto, corpo libero, corsa… D’estate le amanti del movimento vanno a nozze e le loro giornate iniziano e finiscono all’insegna dell’energia. iO Donna dedica loro un numero speciale, con le Olimpiadi alle porte e le atlete azzurre da supportare. C’è spazio anche per la moda, con le tendenze di stagione che accostano le marche di abbigliamento sportivo più conosciute, Nike e adidas per prime, ai nomi dei grandi stilisti, tra cui Gucci e Stella McCartney. Nella gallery, 14 look da copiare subito e indossare per tutta la stagione. ... Leggi su iodonna (Di sabato 17 luglio 2021) Nuoto, corpo libero, corsa… D’estate le amanti del movimento vanno a nozze e le loro giornate iniziano e finiscono all’insegna dell’energia. iO Donna dedica loro un numero speciale, con le Olimpiadi alle porte e le atlete azzurre da supportare. C’è spazio anche per la moda, con le tendenze di stagione che accostano le marche di abbigliamento sportivo più conosciute, Nike e adidas per prime, ai nomi dei grandi stilisti, tra cui Gucci e Stella McCartney. Nella gallery, 14da copiare subito e indossare per tutta la stagione. ...

