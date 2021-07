Variante Delta, l'Ecdc: 'Entro l'8 agosto i casi saliranno di oltre 4 volte' (Di venerdì 16 luglio 2021) 'I nuovi casi in saliranno oltre 4 volte in più Entro l'8 agosto'. Un forte aumento dei contagi da coronavirus Sars - CoV - 2, legato alla diffusione della , è atteso nelle prossime settimane dall'... Leggi su leggo (Di venerdì 16 luglio 2021) 'I nuoviinin piùl'8'. Un forte aumento dei contagi da coronavirus Sars - CoV - 2, legato alla diffusione della , è atteso nelle prossime settimane dall'...

Advertising

ladyonorato : Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. - RobertoBurioni : La variante Delta causa una malattia più grave? No. E' molto più contagiosa e questo può spiegare tutte le sue cara… - ShooterHatesYou : Ditemi voi se è normale che io debba vivere nell'ansia che non sarò vaccinato in tempo (per colpa dello stato, io s… - carseri : RT @lir3tta13: Strano come un vaccinato #pfizerdown visto dalla variante Delta assomigli ad un non vaccinato... ?? - cinziasams : RT @mariopaps: Brusaferro: “2,5 milioni over60 senza vaccino, dato critico: con variante Delta serve doppia dose” -