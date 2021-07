Vaccini, l’Ema frena sulla terza dose (Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo il lungo dibattito sulla necessità di una terza dose per il vaccino covid, l’Ema, Agenzia europea per i medicinali, frena, come ha puntualizzato il responsabile della strategia vaccinale dell’ente regolatorio Marco Cavaleri. «Al momento è troppo presto per confermare se e quando ci sarà bisogno di una dose di richiamo, perché non ci sono ancora abbastanza dati dalle campagne vaccinali e dagli studi in corso per capire quanto a lungo durerà la protezione dei Vaccini» La precisazione arriva dopo che Pfizer aveva affermato di avere dati che mostrano che l’efficacia del ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo il lungo dibattitonecessità di unaper il vaccino covid,, Agenzia europea per i medicinali,, come ha puntualizzato il responsabile della strategia vaccinale dell’ente regolatorio Marco Cavaleri. «Al momento è troppo presto per confermare se e quando ci sarà bisogno di unadi richiamo, perché non ci sono ancora abbastanza dati dalle campagne vaccinali e dagli studi in corso per capire quanto a lungo durerà la protezione dei» La precisazione arriva dopo che Pfizer aveva affermato di avere dati che mostrano che l’efficacia del ...

Advertising

Spenk78 : RT @flayawa: L’#OMS dichiara che “non è finita” perché stanno per arrivare 2 varianti. Tuttavia possiamo star tranquilli perché l’#EMA “co… - brug71 : RT @flayawa: L’#OMS dichiara che “non è finita” perché stanno per arrivare 2 varianti. Tuttavia possiamo star tranquilli perché l’#EMA “co… - MarySpes : RT @flayawa: L’#OMS dichiara che “non è finita” perché stanno per arrivare 2 varianti. Tuttavia possiamo star tranquilli perché l’#EMA “co… - stefaniacampani : RT @flayawa: L’#OMS dichiara che “non è finita” perché stanno per arrivare 2 varianti. Tuttavia possiamo star tranquilli perché l’#EMA “co… - 74_cappe : RT @flayawa: L’#OMS dichiara che “non è finita” perché stanno per arrivare 2 varianti. Tuttavia possiamo star tranquilli perché l’#EMA “co… -