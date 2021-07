Traffico in tilt in A4, verifiche urgenti al ponte sull’Oglio (Di venerdì 16 luglio 2021) Otto chilometri di coda nel tratto tra Grumello e Palazzolo: peggioramento nel pomeriggio per via delle abbondanti precipitazioni. Ecco i percorsi alternativi. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 16 luglio 2021) Otto chilometri di coda nel tratto tra Grumello e Palazzolo: peggioramento nel pomeriggio per via delle abbondanti precipitazioni. Ecco i percorsi alternativi.

Traffico in tilt in A4, verifiche urgenti al ponte sull'Oglio Verifiche da espletare in assenza di traffico . Rese nel primo pomeriggio ancora più complicate dalle violente precipitazioni in atto su parte dell'Ovest bresciano. La necessità sarebbe emersa nel ...

Traffico in tilt in A4, verifiche urgenti al ponte sull'Oglio
Otto chilometri di coda nel tratto tra Grumello e Palazzolo: peggioramento nel pomeriggio per via delle abbondanti precipitazioni. Ecco i percorsi alternativi. Una carreggiata chiusa in A4. E di conse ...

