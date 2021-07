Tommaso Zorzi racconta la sua vacanza (Di venerdì 16 luglio 2021) Come ormai noto, Tommaso Zorzi si trova a passare dei magnifici momenti di relax e amore sotto il sole della Sicilia. In compagnia del fidanzato Tommaso Stanzani, l’opinionista continua a tenere aggiornati i quasi due milioni di follower, dando esempio della bellezza di alcune cose spesso date per scontate. Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani stanno continuando a mostrare, a mo’ di climax, il loro rapporto. Fino a poco Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 16 luglio 2021) Come ormai noto,si trova a passare dei magnifici momenti di relax e amore sotto il sole della Sicilia. In compagnia del fidanzatoStanzani, l’opinionista continua a tenere aggiornati i quasi due milioni di follower, dando esempio della bellezza di alcune cose spesso date per scontate.Stanzani stanno continuando a mostrare, a mo’ di climax, il loro rapporto. Fino a poco Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

_IRAMAPLUME_ : MANNAGGIACABBO TOMMASO ZORZI E TOMMASO STANZANI STANNO IN SICLIA VICINO L'ETNA,E IO CI SONO STATA OERI URLO @tommaso_zorzi - __wantlove__ : @xattorneyx Quelle che analizzano il sorriso di tommy per capire se è tommy, tommaso zorzi o se quello è il sorriso… - AnnamariaRadano : RT @Nicknameless_: Tommaso Zorzi a catania, vi lascio il mio paypal in bio se arriviamo a €50 lo vado a cercare per insultarlo ok? - Nicknameless_ : Tommaso Zorzi a catania, vi lascio il mio paypal in bio se arriviamo a €50 lo vado a cercare per insultarlo ok? - eleonoraameti : @S_Melancolique @tommistanza @tommaso_zorzi Bella!! -