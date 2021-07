Steam Deck supporterà Windows | Xbox Game Pass ed Epic Games Store

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 16 luglio 2021) Ieri Valve ha annunciato il suo, svelando prezzo, specifiche, video e finestra di lancio. Ora, in seguito al reveal, arrivano altre interessanti informazioni sul "rivale" di Switch. Stando a quanto emerso,sarà una piattaforma "aperta" e permetterà di installare software esterni. Questo trasforma la "console" di Valve in un vero e proprio PC da gaming. Gli utenti potranno eliminare l'OS die installare, anche se questo potrebbe influire (non di molto) sulle performance dei titoli. Tuttavia, questo vi permetterà di installare qualsiasi applicazione e ...