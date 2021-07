Speranza annuncia, cambieranno i parametri per evitare Regioni gialle (Di venerdì 16 luglio 2021) Roberto Speranza è costretto a un cambio di passo. Si tratta di una svolta che segnerà le prossime settimane, poiché cambieranno i parametri che stabiliscono, in questa emergenza Covid, l’ingresso di una Regione in una fascia di rischio superiore e quindi nuove chiusure. Ci si baserà, principalmente, sulla tenuta del sistema ospedaliero e non sul numero dei contagi. “In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori”, annuncia il ministro della Salute ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 luglio 2021) Robertoè costretto a un cambio di passo. Si tratta di una svolta che segnerà le prossime settimane, poichéche stabiliscono, in questa emergenza Covid, l’ingresso di una Regione in una fascia di rischio superiore e quindi nuove chiusure. Ci si baserà, principalmente, sulla tenuta del sistema ospedaliero e non sul numero dei contagi. “In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori”,il ministro della Salute ...

