Ristrutturazione e riconversione dei vigneti | prorogate le domande

(Di venerdì 16 luglio 2021) ROMA – Confagricoltura esprime soddisfazione per la proroga concessa dal Ministero delle Politiche Agricole alla scadenza delledidei, accogliendo così la richiesta avanzata da Palazzo Della Valle. Il decreto, firmato ieri dal ministro Patuanelli, prevede che, limitatamente alla campagna 2021/2022, il termine ultimo per la presentazione delledi aiuto per la misura delladeidi cui all’articolo 1, comma 2 del decreto 3 aprile 2019, sia il 31 luglio 2021. La ...

Il Ministero delle Politiche Agricole ha prorogato al 31 luglio prossimo il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura delladei vigneti. Coldiretti, sentita la Regione Veneto, informa che la proroga sarà operativa anche per il Veneto, tramite l'immediata pubblicazione di un Decreto del ...ROMA - Confagricoltura esprime soddisfazione per la proroga concessa dal Ministero delle Politiche Agricole alla scadenza delle domande didei vigneti, accogliendo così la richiesta avanzata da Palazzo Della Valle. Il decreto, firmato dal ministro Patuanelli, prevede che, limitatamente alla campagna 2021/...ROMA - Confagricoltura esprime soddisfazione per la proroga concessa dal Ministero delle Politiche Agricole alla scadenza delle domande di ...Il Ministero delle politiche agricole ha prorogato la scadenza delle domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Il decreto, firmato ieri dal ...