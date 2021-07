Rally di Roma 2021: date, percorso e come assistere alla gara (Di venerdì 16 luglio 2021) E’ tutto pronto per il Rally di Roma Capitale, con oltre 130 autovetture che si sfideranno dal 23 al 25 luglio 2021 in una competizione valida per il Campionato Europeo Rally e per il Campionato Italiano Rally Sparco. Rally di Roma 2021: date e percorso Sono oltre 130 le auto, con alla guida campioni provenienti da 26 paesi Europei, che il prossimo 23 luglio partiranno alla volta del Rally della Capitale, giunto alla sua IX edizione. Gli appassionati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 luglio 2021) E’ tutto pronto per ildiCapitale, con oltre 130 autovetture che si sfideranno dal 23 al 25 luglioin una competizione valida per il Campionato Europeoe per il Campionato ItalianoSparco.diSono oltre 130 le auto, conguida campioni provenienti da 26 paesi Europei, che il prossimo 23 luglio partirannovolta deldella Capitale, giuntosua IX edizione. Gli appassionati ...

