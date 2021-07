Morto Libero De Rienzo | l’attore si spegne a soli 44 anni

(Di venerdì 16 luglio 2021) A44napoletanoDe, vincitore di un David di Donatello: le cause della morte A44, a causa di un infarto, èil noto attoreDeQuesto articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mattia su Vesuvius.it.

Stroncato da un infarto a soli 44 anni. Ècosì l'attoreDe Rienzo , napoletano, che aveva intrapreso la carriera nello spettacolo seguendo le orme del padre Fiore, già aiuto regista di Citto Maselli . Nato nel quartiere ...a 44 anni l'attore napoletanoDe Rienzo per un malore improvviso. C lasse '77, è stato ritrovatoin casa a Roma in zona Madonna del Riposo, dopo l'intervento di un amico preoccupato ...È deceduto all’età di 44 anni, stroncato da un infarto, nella sua casa romana, l’attore napoletano Libero De Rienzo. Nato a Napoli nel 1977, aveva intrapreso la carriera dello spettacolo sulle orme ...E’ deceduto all’età di 44 anni, stroncato da un infarto, nella sua casa romana, l’attore napoletano Libero De Rienzo. Nato a Napoli nel 1977, aveva intrapreso la carriera dello spettacolo sulle orme ...