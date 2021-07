(Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ladi Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte dell’attore napoletanoDe, 44 anni, trovato privo di vita nella sua abitazione nella zona Madonna del Riposo. Il procedimento è coordinato dal sostitutotore Francesco Minisci. Il magistrato ha disposto l’autopsia che sarà effettuata al Policlinico Gemelli. Secondo il corriere.it i magistrati indagano per il reato di morte come conseguenza di altro reato. L’, tutta da verificare, è che il decesso possa essere avvenuto dopo l’di ...

Advertising

Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - ilpost : C’è un perché si fuma e c’è un perché non si fuma. Un famoso momento del film 'Santa Maradona', da riguardare per r… - SkyTG24 : Cinema, morto a Roma l'attore Libero De Rienzo: aveva 44 anni - anteprima24 : ** Morto Libero De Rienzo, la #Procura apre un’inchiesta: 'Ipotesi assunzione di droga' ** - taoduefilm : Attore, regista e sceneggiatore...un grande talento. Ciao Libero. ?????? #LiberoDeRienzo #taodue -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Libero

La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte dell'attoreDe Rienzo , 44 anni, trovato privo di vita nella sua abitazione nella zona Madonna del Riposo . Il procedimento è coordinato dal sostituto procuratore Francesco Minisci . Il magistrato ha ...De Rienzo, alla presentazione del film 'Smetto quando voglio - Masterclass', a Roma, 2017. L'attore èieri sera a 44 anni per un infarto - Ansa .di nome enei fatti e nella vita, come sul set.e talentuoso. Interprete di personaggi puliti e coraggiosi. Come quando nel 2009 ...di Ilaria Sacchettoni. Per la morte dell’attore Libero De Rienzo, ritrovato senza vita in casa sua, i magistrati indagano per il reato di morte come conseguenza di altro reato. (Corriere della Sera) ...Fiore De Rienzo, padre di Libero De Rienzo morto 44 anni per un infarto, è stato aiuto regista di Citto Maselli e ha lavorato per molti anni al programma di Rai 3 Chi l’ha visto?. (Corriere della Sera ...