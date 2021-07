Milano: Berlusconi, ‘Bernardo scelta autorevole, no a sindaci solo attenti ai salotti' (Di venerdì 16 luglio 2021) Milano, 16 lug. (Adnkronos) - Quella di Luca Bernardo come candidato del centrodestra per Milano è "una scelta di assoluta autorevolezza, di grande competenza, di provata esperienza". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo telefonicamente alla candidatura ufficiale di Bernardo, "un uomo con grande capacità di ascolto e sensibilità sociale. Di questo ha bisogno Milano, non di un sindaco attento solo ai salotti o all'immagine del centro storico", ha aggiunto. "Milano ha grandi problemi, dal traffico ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021), 16 lug. (Adnkronos) - Quella di Luca Bernardo come candidato del centrodestra perè "unadi assolutazza, di grande competenza, di provata esperienza". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio, intervenendo telefonicamente alla candidatura ufficiale di Bernardo, "un uomo con grande capacità di ascolto e sensibilità sociale. Di questo ha bisogno, non di un sindaco attentoaio all'immagine del centro storico", ha aggiunto. "ha grandi problemi, dal traffico ...

Advertising

rep_milano : Berlusconi: 'Centrodestra si candida a governare quando si voterà'. E Salvini insiste su Albertini: 'Oggi lo chiamo… - RedazioneLaNews : #Milano A Milano una mega mostra immersiva su Silvio Berlusconi - Qangaceiro : RT @ilgiornale: A settembre a Milano un allestimento che arriva fino alla discesa in campo del 1993 - ilgiornale : A settembre a Milano un allestimento che arriva fino alla discesa in campo del 1993 - berlusconi_bot5 : RT @MilanNewsit: L’arrivo di Olivier Giroud a Milano Via @PietroMazzara e @AntoVitiello -