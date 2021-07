Meloni dovrà moderare le sue pretese

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 16 luglio 2021) “le sue. Non può pretendere di lucrare la rendita di opposizione e beneficiare contemporaneamente dei dividendi del Governo”. Roberto D’Alimonte, politologo e docente di Sistema politico italiano alla Luiss di Roma, non vede rischi per l’unità elettorale del centrodestra dopo lo “sgambetto” leghista e forzista a FdI sulla Rai. Neppure però prevede grosse compensazioni per l’unica forza di centrodestra rimasta fuori dall’esecutivo di unità nazionale: “FdI ha fatto una scelta che, finora, si sta rivelando elettoralmente proficua, sul restorassegnarsi”. Professor ...