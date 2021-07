Maneskin, nuovo video choc: più di 4 milioni di visualizzazioni in 12 ore per ‘I wanna be your slave’ (Di venerdì 16 luglio 2021) “I wanna be your slave“, il nuovo video dei Maneskin, rimane sicuramente impresso. La band romana, trionfatrice a Sanremo e all’Eurovision Song Contest, ormai famosa in tutta Europa, ha pubblicato su YouTube ieri pomeriggio, dopo gli “assaggi” dei giorni scorsi, il videoclip che accompagna l’ultimo singolo. Già dalle anteprime si capiva che sarebbe stato un video che avrebbe fatto discutere: in una foto si vedeva Damiano David, il cantante, indossare calze a rete e tacchi a spillo, mentre la bassista Victoria De Angelis, vestita con pantaloni e giacca, in una brevissima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 luglio 2021) “Ibeslave“, ildei, rimane sicuramente impresso. La band romana, trionfatrice a Sanremo e all’Eurovision Song Contest, ormai famosa in tutta Europa, ha pubblicato su YouTube ieri pomeriggio, dopo gli “assaggi” dei giorni scorsi, ilclip che accompagna l’ultimo singolo. Già dalle anteprime si capiva che sarebbe stato unche avrebbe fatto discutere: in una foto si vedeva Damiano David, il cantante, indossare calze a rete e tacchi a spillo, mentre la bassista Victoria De Angelis, vestita con pantaloni e giacca, in una brevissima ...

VEVO_IT : Stanno battendo ogni tipo di record e finalmente i @thisismaneskin sono tornati con un nuovo video ufficiale esplos… - julianvndrstr : RT @LondonOneRadio: IL NUOVO VIDEO DEI #maneskin Ore prima della sua pubblicazione ufficiale, milioni di fans erano dietro gli schermi a c… - CorriereCitta : Maneskin, nuovo video choc: più di 4 milioni di visualizzazioni in 12 ore per ‘I wanna be your slave’ - unpaindebonheur : RT @LondonOneRadio: IL NUOVO VIDEO DEI #maneskin Ore prima della sua pubblicazione ufficiale, milioni di fans erano dietro gli schermi a c… - marijaserenidad : RT @LondonOneRadio: IL NUOVO VIDEO DEI #maneskin Ore prima della sua pubblicazione ufficiale, milioni di fans erano dietro gli schermi a c… -