Mancini | Chiellini & C | insigniti dal Presidente  Mattarella | ora sono ‘I Cavalieri che fecero l’impresa’

Leggi su italiasera

(Di venerdì 16 luglio 2021) Come recita il famoso film: ‘Iche. Certo in questo caso, al posto di spade e scudi, abbiamo visto lavorare duramente tacchetti e scarpini, ma ‘è altrettanto importante e preziosa. Dunque, di ‘motu proprio’, il Presidente della Repubblica ha deciso di premiare gli Azzurri – ed il loro valido staff – protagonisti ad Euro 2020, conferendo loro onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Così da oggi Gravina e‘Grande Ufficiale’, ed Oriali e Vialli ‘Commendatore’. E se; C. ...