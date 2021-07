Kenya | assassinata una nota attivista per l’ambiente e i diritti

(Di venerdì 16 luglio 2021), Joannah Stutchbury uccisa ieri nel viale di casa. Da anni si batteva contro l’abbattimento della foresta Joannah Stutchbury (foto Facebook)Joannah Stutchbury eraper il suo impegno per la protezione della foresta di Kiambu, in, che portava avanti fa anni. È stata aggredita e uccisa ieri fuori casa sua proprio nella contea di Kiambu e uccisa con alcuni colpi di arma da fuoco, stando alle prime informazioni che raccontano di un’aggressione avvenuta nel vialetto che porta alla sua abitazione. A dare la notizia Paula Kahumbu su Twitter, direttrice di WildlifeDirect in difesa degli elefanti. BREAKING ...

Advertising

RaiNews : Da decenni si batteva contro la distruzione della foresta e il 'land grabbing' #JoannahStutchbury #Kenya - greenMe_it : Addio Joannah Stutchbury, assassinata l’ambientalista che fermò le ruspe nelle foreste del Kenya… - assianir : RT @RaiNews: Da decenni si batteva contro la distruzione della foresta e il 'land grabbing' #JoannahStutchbury #Kenya - NealaAntinori : RT @RaiNews: Da decenni si batteva contro la distruzione della foresta e il 'land grabbing' #JoannahStutchbury #Kenya - Ladynomics : RT @RaiNews: Da decenni si batteva contro la distruzione della foresta e il 'land grabbing' #JoannahStutchbury #Kenya -

Ultime Notizie dalla rete : Kenya assassinata

La donna viveva nella contea di Kiambu, ined è lì che ha trovato la morte ieri. Nota nel paese per i suoi sforzi per conservare la foresta di Kiambu, era riuscita a fermare anche le ruspe che ...Si teme il peggio: che sia statadalla sua stessa famiglia. Nell'ultimo anno si era ... oggi uno delle più autorevoli esperti di Islam, aveva 26 anni e viveva inquando suo padre l'ha ...Joannah Stutchbury era nota per il suo impegno per la protezione della foresta di Kiambu, in Kenya, che portava avanti fa anni. È stata aggredita e uccisa ieri fuori casa sua proprio nella contea di ...Assassinata l'ambientalista Joannah Stutchbury. Da decenni si batteva contro la distruzione della foresta e il 'land grabbing'. Condividi. Il presidente keniano Uhuru Kenyatta ha condannato ...