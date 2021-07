GP Gran Bretagna, qualifiche: il ruggito di Hamilton (Di venerdì 16 luglio 2021) Potrà sembrarvi strano, ma le qualifiche del GP di Gran Bretagna sono appena finite, ed è solo venerdì! E per di più, non contano per la griglia di partenza di domenica, ma per quella di domani per la Sprint Qualifying. A parte questo, la giornata (pardon, serata) di Silverstone ha in Lewis Hamilton il suo eroe. L’idolo di casa batte l’invincibile Max Verstappen di appena 75 millesimi, ed interrompe la striscia positiva dell’olandese. Grande prestazione per il campione del mondo, che riprende vigore. La seconda fila è marchiata rosso Ferrari, con Charles Leclerc ottimo quarto dietro a Valtteri Bottas. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 16 luglio 2021) Potrà sembrarvi strano, ma ledel GP disono appena finite, ed è solo venerdì! E per di più, non contano per la griglia di partenza di domenica, ma per quella di domani per la Sprint Qualifying. A parte questo, la giornata (pardon, serata) di Silverstone ha in Lewisil suo eroe. L’idolo di casa batte l’invincibile Max Verstappen di appena 75 millesimi, ed interrompe la striscia positiva dell’olandese.de prestazione per il campione del mondo, che riprende vigore. La seconda fila è marchiata rosso Ferrari, con Charles Leclerc ottimo quarto dietro a Valtteri Bottas. ...

Advertising

borghi_claudio : Fino a ieri: zero contagi in Gran Bretagna > Merito dei vaccini!!! oggi: record di contagi un Gran Bretagna > Ci vu… - fanpage : 'Bisogna bloccare i voli con la Gran Bretagna' Ricciardi lancia l'appello. - borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - FCannarozzo : RT @Lorenzo62752880: Insistere col green pass quando in Gran Bretagna e Israele è boom di vaccinati positivi vuol dire essere in malafede.… - f1_notizie : Charles e Carlos al via dal quarto e dal nono posto nella Sprint Qualifying di domani #F1 -