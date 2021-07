Gianni di Marzio: "Jorginho non andava venduto neanche per 180mln, adesso ne servono due come lui" (Di venerdì 16 luglio 2021) In onda a Radio Marte, è intervenuto l'ex allenatore del Napoli, Gianni Di Marzio. L'attuale consulente di mercato ha parlato del calciomercato in entrata del Napoli e delle soluzioni che servirebbero a mister Spalletti. Ecco quanto evidenziato: "Nomi che consiglieresti? Per fare un buon mercato servono determinati giocatori, non faccio nomi. Manca però un Jorginho, qualcuno da piazzare davanti alla difesa e al quale affidare la regia della squadra. Jorginho non andava ceduto neanche per 180 milioni di euro, semmai andava venduto ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 16 luglio 2021) In onda a Radio Marte, è intervenuto l'ex allenatore del Napoli,Di. L'attuale consulente di mercato ha parlato del calciomercato in entrata del Napoli e delle soluzioni che servirebbero a mister Spalletti. Ecco quanto evidenziato: "Nomi che consiglieresti? Per fare un buon mercatodeterminati giocatori, non faccio nomi. Manca però un, qualcuno da piazzare davanti alla difesa e al quale affidare la regia della squadra.noncedutoper 180 milioni di euro, semmai...

Advertising

gilnar76 : Gianni di Marzio: 'Jorginho non andava venduto neanche per 180mln, adesso ne servono due come lui' #Forzanapoli… - Spazio_Napoli : Gianni di Marzio: 'Jorginho non andava venduto neanche per 180mln. Emerson? bisogna prenderlo subito' - strozzi_ant : @SpinaFan Stava portando Maradona al Napoli nel '78 - MundoNapoli : Gianni Di Marzio: “Andava rinnovato prima il contratto di Lorenzo Insigne” - DanieleGianca : @SpinaFan In realtà era Gianni Di Marzio quello conosciuto. Ancora invitato in trasmissioni sportive e rispettato da tutti. -