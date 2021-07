Giancarlo Antognoni dice addio alla Fiorentina | La Proprietà non mi vuole

(Di venerdì 16 luglio 2021) La separazione dopo che non è stata trovata un'intesa sul suo ruolo nella società. L'ex giocatore: "Solo amore per i tifosi"

Ultime Notizie dalla rete : Giancarlo Antognoni

Mentre la Fiorentina si prepara per il ritiro estivo a Moena, in Trentino, dove si recherà oggi e si tratterrà fino al 31 luglio, tra la società esi consuma una dolorosa separazione. L'uomo - simbolo viola si è incontrato ieri pomeriggio con il dg Joe Barone e ha annunciato di non voler accettare la proposta, avanzata dal ...Dopo Gattuso e Ribery , questa volta la Fiorentina di Commisso perde un pezzo della sua storia, da giocatore prima e da dirigente poi:non è più ufficialmente il club manager della squadra. La causa la troppa discordanza tra il ruolo offerto dalla società e le prospettive immaginate dall'ex centrocampista, ...La lettera del dirigente dopo l'addio: «Già prima di incontrarci ero stato invitato a lasciare il mio ufficio» ...Mentre la Fiorentina si prepara per il ritiro estivo a Moena, in Trentino, dove si recherà oggi e si tratterrà fino al 31 luglio, tra la società e Giancarlo Antognoni si consuma una dolorosa ...