Gazzetta: la Corte Europea frena la Superlega, no alla procedura accelerata (Di venerdì 16 luglio 2021) La Corte Europea frena la Superlega: niente procedura accelerata. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “La Corte ha detto no alla ‘domanda di procedura accelerata’ che puntava a ottenere una risposta molto veloce, entro otto-dieci mesi. Ci sarà da aspettare. Il caso non è chiuso, ma di sicuro i tempi si allungano: questo è un punto per l’Uefa”. I giudici UE devono ancora decidere se il ricorso sia ricevibile o meno. “Se i giudici Ue dichiarano non ammissibile il ricorso, oppure rispondono negativamente in un ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 luglio 2021) Lala: niente. Lo scrive ladello Sport. “Laha detto no‘domanda di’ che puntava a ottenere una risposta molto veloce, entro otto-dieci mesi. Ci sarà da aspettare. Il caso non è chiuso, ma di sicuro i tempi si allungano: questo è un punto per l’Uefa”. I giudici UE devono ancora decidere se il ricorso sia ricevibile o meno. “Se i giudici Ue dichiarano non ammissibile il ricorso, oppure rispondono negativamente in un ...

