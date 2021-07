Fatture false, scatta il sequestro per una società in Valle Telesina (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella mattinata odierna, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Solopaca hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Benevento, finalizzato alla confisca per equivalente, fino alla concorrenza di euro 318.485,13, nei confronti di una società operante nel settore dei cablaggi elettrici nonché del suo amministratore. Gli elementi di fatto contestati all’amministratore della società, indagato per il delitto di cui all’art. 2 del D. Lgs. nr. 74/2000, si ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella mattinata odierna, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Solopaca hanno dato esecuzione ad un decreto dipreventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Benevento, finalizzato alla confisca per equivalente, fino alla concorrenza di euro 318.485,13, nei confronti di unaoperante nel settore dei cablaggi elettrici nonché del suo amministratore. Gli elementi di fatto contestati all’amministratore della, indagato per il delitto di cui all’art. 2 del D. Lgs. nr. 74/2000, si ...

