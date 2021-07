F1 | Charles Leclerc e la Ferrari mettono le base per una Sprint Race a ridosso del podio

(Di venerdì 16 luglio 2021) Classe e capacità di leggere i momenti: sono state queste le qualità messe in pista a Silverstone (Gran Bretagna) dal monegasco. L’alfiere dellaha ottenuto un quarto posto notevolissimo nella prima qualifica di unache si sia mai vista in F1. In terra britannica, infatti, si fa la storia: domani andrà in scena una corsa di 100 km che definirà con il risultato finale la griglia della corsa domenicale, attribuendo dei punti ai primi tre classificati (3-2-1).ha saputo fare di necessità virtù, mettendo insieme i dati a sua disposizione e trovando ...

Advertising

Charles_Leclerc : Bella giornata oggi. Onorato di ricevere il trofeo Bandini oggi a Maranello. Adesso concentrato al 200% su silver… - PieroLadisa : Il quarto tempo ottenuto nelle qualifiche di Silverstone sottolinea, ancora una volta, la grande abilità di Charles… - ch3xa_piaa : RT @alexsiaadv: charles leclerc comunque io ti amo ogni giorno un po’ di più - xMareBarrow : RT @perchetendenza: 'Charles': Perché Charles Leclerc ha chiuso le qualifiche del #BritishGP al quarto posto - berrageiz : #F1 #FUnoAT #BritishGP???? #Mekies su #Leclerc: 'Considerando che c'era ancora qualcosa da sistemare, conseguenza de… -

Ultime Notizie dalla rete : Charles Leclerc

Terzo posto per Valtteri Bottas davanti alla Ferrari die alla Red Bull di Sergio Perez. Poi le McLaren di Norris e Ricciardo. Impresa di George Russell, ottavo davanti a Carlos Sainz.Bottas, terzo a 0"194, ha confermato il gioco di squadra Mercedes per aiutare Lewis in rettilineo, e domani scatterà nella Qualifica Sprint conal suo fianco. Il monegasco ha chiuso a ...A Silverstone conquista la terza posizione Bottas, che domani partirà in seconda fila per la qualifica sprint del GP di Gran Bretagna ...Il d.s. della Ferrari ha commentato la sessione di qualifiche di oggi e si è proiettato sulle possibili strategia in vista della Qualifica Sprint ...