Export, ICE: Italia in ripresa nel 2021, +4,2% rispetto ai livelli pre Covid (Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) – Il 2021 inizia positivamente per le esportazioni Italiane con risultati superiori ai livelli pre-Covid: nel primo quadrimestre l’Export fa segnare +19,8% tendenziale, e, soprattutto, +4,2% sullo stesso periodo del 2019. Per un totale di 161,549 miliardi di euro nel 2021, secondo i dati Ice presentati oggi. “Fra i Paesi del G8 l’Italia è seconda per minor flessione dell’Export e ha performato molto meglio di Francia, Regno Unito e Stati Uniti”, ha detto il presidente dell’ICE, Carlo Ferro, nel corso della presentazione della XXXV edizione del ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) – Ilinizia positivamente per le esportazionine con risultati superiori aipre-: nel primo quadrimestre l’fa segnare +19,8% tendenziale, e, soprattutto, +4,2% sullo stesso periodo del 2019. Per un totale di 161,549 miliardi di euro nel, secondo i dati Ice presentati oggi. “Fra i Paesi del G8 l’è seconda per minor flessione dell’e ha performato molto meglio di Francia, Regno Unito e Stati Uniti”, ha detto il presidente dell’ICE, Carlo Ferro, nel corso della presentazione della XXXV edizione del ...

