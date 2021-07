Covid, in Gb 51.870 contagi in un giorno (Di venerdì 16 luglio 2021) Per la prima volta da metà gennaio, la Gran Bretagna supera i 50mila nuovi contagi in 24 ore. Il bollettino odierno riporta 51.870 nuovi casi, il numero più alto dal 15 gennaio, e 49 morti, riferisce la Bbc. Il dato arriva mentre lunedì decadranno praticamente tutte le misure anti Covid in Inghilterra. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 16 luglio 2021) Per la prima volta da metà gennaio, la Gran Bretagna supera i 50mila nuoviin 24 ore. Il bollettino odierno riporta 51.870 nuovi casi, il numero più alto dal 15 gennaio, e 49 morti, riferisce la Bbc. Il dato arriva mentre lunedì decadranno praticamente tutte le misure antiin Inghilterra. L'articolo proviene da Italia Sera.

