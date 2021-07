Covid, cluster in un pub dopo partita Italia - Belgio: 91 contagiati a Roma (Di venerdì 16 luglio 2021) commenta Sono 91, ad oggi, le persone risultate positive al Covid dopo avere assistito in un pub a Roma, nella zona di Monteverde, alla partita dei campionati Europei di calcio tra Italia e Belgio due ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 luglio 2021) commenta Sono 91, ad oggi, le persone risultate positive alavere assistito in un pub a, nella zona di Monteverde, alladei campionati Europei di calcio tradue ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 91, ad oggi, le persone risultate positive al Covid dopo avere assistito in un pub a Roma, nella zona di Monte… - MediasetTgcom24 : Covid, cluster in un pub dopo partita Italia-Belgio: 91 contagiati a Roma #monteverde - UnioneSarda : Covid, cluster dopo la partita dell’Italia: 91 contagiati a #Roma - CalcioNapoli24 : - infoitinterno : Covid Roma, cluster in pub di Monteverde: 91 contagi -